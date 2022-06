Escriure per ser escoltat

Storytel, Spotify, Ivoox, Audible i altres plataformes es reparteixen un nodrit conjunt de lectors que, a casa, al carrer, al metro o a qualsevol altre lloc s’endinsen en la ficció, l’assaig, el periodisme, els manuals acadèmics o la literatura infantil i juvenil, preferentment, a través dels auriculars. I, com que la demanda no es frena, l’oferta intenta estar a l’alçada. Rohan Nayak, cofundador de Pocket FM, una de les empreses que s’estan beneficiant del fenomen, il·lustra la tendència: «En els darrers mesos hem experimentat un augment en la quantitat de clients que quintuplica la base de la qual partíem». «A més, la mitjana d’escolta per mes és de 110 minuts», afegeix. Els autors no es conformen amb les adaptacions de les seves obres a l’univers sonor i estan pensant en primeres versions i edicions exclusives per al mitjà.

El mercat indi és un dels més efervescents. Escriptors d’èxit com Anita Nair, Nikita Singh o Ravinder Singh ja s’han decantat per aquesta solució. Com passa amb molts altres continguts digitals, un dels principals reptes per a la indústria consisteix a normalitzar el desemborsament per l’escolta. Els anuncis i micropagaments estan ajudant a popularitzar aquest mètode, però encara queda un llarg camí per recórrer.