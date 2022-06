Eufòria turística

A la inauguració d’una nova etapa del parc aquàtic Water World, l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat (Junts per Lloret), va preveure una bona temporada turística, amb xifres similars a les del 2019. Tot i admetre la pèrdua de visitants de l’est per la invasió russa d’Ucraïna, esperava compensar-ho amb la recuperació d’altres mercats internacionals i del turisme de proximitat.

També el president del Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar, Enric Dotras, compartia el diagnòstic entusiasta i afegia que el ritme de reserves fins el moment era alt.

El clima d’optimisme que respiren els portaveus turístics de Lloret era matisat per Antoni Escudero, president de la Federació d’Hostaleria de les «comarques gironines», que, prudentment, anunciava que no s’arribaria a les xifres d’abans de la pandèmia.

Així mateix un informe de CaixaBank Research de 9 de juny conclou que: «l’activitat del sector turístic no recuperaria enguany els nivells previs a la pandèmia, però se situaria en un nivell similar al del 2017, any en què el sector va obtenir uns resultats molt positius».

Certament hi ha motius per creure en la recuperació dels nivells d’activitat anteriors a la pandèmia, però no es podrà cantar victòria fins a finals d’any.

De fet, hi ha una variable que pot fer trontollar qualsevol previsió agosarada, i no és altra que l’augment de preus general que afectarà la butxaca del viatger.

L’alça de preus dels productes energètics i agroalimentaris, juntament amb les reivindicacions salarials, també podrà influir en l’estructura de costos de les empreses.

És a dir, si s’encareix el transport per l’increment del preu del combustible, si es confirma la temptació dels hotelers d’apujar preus per no perdre el marge de benefici i si els augments de la cistella de la compra segueixen imparables, aleshores, bona nit viola.

S’ha de recordar que, en pobles com Lloret, la immensa majoria de turistes venen a gaudir de sol i platja de dia i de l’oci de nit. És la mare dels ous! Per sort o per desgràcia, és la realitat.

El turisme que ens visita és de baix cost, molt sensible a les oscil·lacions del preu del producte turístic. El turisme cultural, gastronòmic, congressual i esportiu no és menyspreable a l’hora de fer caixa, però a Lloret representa un tros petit del pastís.

Per tot plegat, és recomanable moderar l’eufòria per si les coses van mal dades. No s’ha de caure en la burda exageració del programa Eufòria de TV3, una televisió pública que paguem tots. En una imitació vulgar d’Operación Triunfo s’ha assistit a un bombardeig publicitari aclaparador. Doncs, no n’hi havia per tant.

I això també val per l’eufòria turística.

Ah! I sí a l’eufòria per l’ascens del Bàsquet Girona i del Girona Futbol Club.