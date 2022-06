Avui els i les que estimem Girona, / ens agradi més o menys l’esport, / podem dir que estem d’enhorabona. / I sentim un gran orgull, a dins del cor. // Són dues celebracions, alhora, / en les respectives modalitats d’esport, corresponent al bàsquet, la primera, / i tot seguit la del futbol. // Ambdós han pujat de categoria, / tot fent el pas a la primera divisió, / una feia catorze anys que no hi era, / l’altre, cinc, que perdé la qualificació. // El Bàsquet Girona torna a l’ACB, / i el C.F. Girona, a la Divisió d’Honor, / per tots dos, un orgull poder-hi ser, / i per als gironins una gran satisfacció. // Per això ahir la nostra ciutat, / la tarda passada, es vestí de festa, / seguida per gent de totes les edats, / il·lusionada, de forma ben manifesta. // El punt central va ser l’Ajuntament, / a on hi confluiren les dues rues, / així com els jugadors corresponents, / que reberen la felicitació més pública. // Des de la balconada consistorial, / els dirigí unes paraules l’Alcaldessa, / en representació de tota la ciutat, felicitant-los, per la gran proesa. // Per tant, gironins i gironines, / sabent l’esforç de tots els jugadors, / per tal d’aconseguir les dues fites, / tinguem-los present al Llibre d’honor.