Quina eufòria viscuda i que màgic per als gironins el goig de seguir la tarda del diumenge 19 de juny i poder viure l’esclat de les alegries successives. Ha estat la culminació d’un curs esportiu on l’alegria desbordava els moments en què les mirades no defugien de la pantalla. Unes sensacions inoblidables omplint l’entusiasme com l’afany esperançador d’assolir el que perseguia la ciutadania. I per què no dir-ho, tots els gironins de les respectives comarques, ens hem sentit transportats al cim màxim de les emocions.

Una vivència que perdurarà per sempre a la memòria, on les sensibilitats brollaven amb les incerteses del que podíem aconseguir. Per això, no podem deixar de dir-nos, que Girona ens enamora i que l’estimarem eternament. Aquesta fita tan puntual arriba amb l’esplendor d’haver viscut uns somnis allunyats i a la vegada tant esperats. Per això, avui podem cridar amb l’esperit d’immortals com exemple del poble que, mitjançant la seva vàlua, ha sabut ressorgir de totes les propostes, donant un clar desenvolupament d’inquietuds exitoses, i segellar amb escreix els dos títols aconseguits. Crec que hem iniciat un nou creixement de virtuts per a la província i la capital. Obrint un recorregut de responsabilitats, sabent que el camí en el conjunt dels esports serà el clar exponent d’un pas gegantí per les properes generacions futures atès que, ja no només ens seguirà enamorant el seu encís i que el fruit d’aquests èxits arrelarà a l’amor que sentim tots el gironins i gironines per sempre més. Per això Girona ens enamora eternament.