Aprofitar la Devesa

L’any vinent se celebren eleccions municipals. Tots els partits polítics faran propostes i presentaran programes i espero amb desig veure quines idees plantejaran per aprofitar i treure rendiment al parc de la Devesa. Ja s’ha dit en més d’una ocasió que la Devesa seria l’enveja de moltes ciutats que no poden gaudir d’un espai natural d’aquestes característiques. Com a element patrimonial de la natura està ben conservat, però mai, absolutament mai, hem sabut com a iniciativa ciutadana treure-li el suc. El parc té moltes possibilitats. El seu ús està ben concretat només falta dotar-lo de més activitats. La Fira del Dia de la Terra, el festival Ludivers, el Festivalot, la fira de la cervesa artesana...tots aquests esdeveniments recents han demostrat que el parc ofereix moltes possibilitats. Si la pandèmia va tenir alguna cosa positiva és que molts ciutadans van descobrir que sense sortir de la ciutat es poden fer moltes activitats i estar en contacte amb la natura. La Devesa no és només per les fires. Se’n pot fer ús durant tots els mesos de l’any. Només falten iniciatives i voluntat política per ajudar-les a tirar endavant. Hi ha proves evidents que es pot fer i que la convivència entre l’organització d’activitats i esdeveniments i la conservació del parc és possible.