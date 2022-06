Què ha passat a Andalusia?

Els errors de l’esquerra a Andalusia venen ja des de l’inici. Durant el darrer franquisme i la transició hi va haver molt d’heroisme i molt combat. Els demòcrates, la major part comunistes, eren gent hiperactiva en la societat i aprofitaven qualsevol escletxa per lluitar amb valors d’esquerres. Però eren molt pocs. Quan van poder els andalusos van votar en massa contra la dreta, contra els latifundistes, contra la Guàrdia Civil i contra l’Església. I va governar el PSOE durant moltíssims anys a tot arreu d’Andalusia. Però molt ràpidament es van convertir en un gestor del poder. Felipe González va cometre un gran error. Va creure en la idea de la «modernització». Pensava que fent autopistes i AVE modernitzava el país. I òbviament es va equivocar. El que fa avançar els pobles, el que fa modernitzar les mentalitats, no són les obres, sinó l’educació i la cultura. A més de seguida van voler governar fent-se perdonar. Per exemple van «descobrir» que les confraries i les processons eren una valuosa aportació cultural. I es clar, van començar a jugar el frame de la reacció. Per posar només un exemple direm que a la Basílica de La Macarena a Sevilla hi ha enterrat Gonzalo Queipo de Llano, un dels pitjors criminals de guerra. El responsable directe de les violacions i assassinats d’andalusos a l’inici de la Guerra Civil. La Hermandad va conviure amb aquesta persona execrable. Ara en comptes de treure’l i reparar el dany de l’església per emparar aquest individu, l’han traslladat de lloc dins la Basílica.

El PSOE des de les institucions es van carregar les universitats populars i totes les esquerres en l’àmbit municipal, inclòs el PCE i IU, van liquidar la incipient societat civil laica ja que els era més còmode la gestió municipal clientelar. No van pensar que la dreta tenia intacta la seva societat civil i que quan en algun moment arribés a les institucions, l’esquerra no tindria res. Hi ha un PSOE envellit i desnaturalitzat incapaç de liquidar l’any 2022 les sentències franquistes. Quan l’antifranquisme militant per raons biològiques anava desapareixent, el 15M podia revitalitzar-ho i donar-hi una nova embranzida. El PCE i IU encara que no s’han adonat que el 15M va ser bàsicament un moviment contra ells. I entre uns i altres s’han carregat el poc que quedava. I els nous no han après dels errors dels anteriors. Ara fotem les culpes als joves que voten dretes o s’abstenen. Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, es va oposar a treure Franco del Valle de los Caídos: «Debemos construir una sociedad que no mire atrás, sino hacia delante». Guillermo Fernández Varas, president de la Junta d’Extremadura, fou no del PP sinó d’Aliança Popular. Clar que els joves no hi veuen diferències, és que no n’hi han! Estic fins al capdamunt d’espavilats spin doctors que creuen que amb campanyes i eslògans es guanyen eleccions. Gramsci deia que les idees no viuen sense organització. Cal organització a cada poble d’Espanya i en cada barri i sobretot ateneus a les 500 ciutats i pobles d’Espanya. Tota la resta és xerrameca i més xerrameca. El mal és molt profund a tota Espanya.