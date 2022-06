Polítics fent-se «selfies»: Girona està de moda

El doble ascens a la Primera Divisió i a la lliga ACB de bàsquet en un sol dia va tornar a escampar el nom de Girona per tot arreu. Però, ja abans de diumenge, la ciutat estava de moda. Esportistes que s’hi volen quedar a viure; nous restaurants obrint a cada tres passes; ciclistes que lloguen petits apartaments al preu que sigui per creure’s, almenys durant uns dies, que fent cafès pel Barri Vell rodaran més ràpids que els professionals; turistes àvids de penjar a Instagram una foto de les cases de l’Onyar; una universitat que cada cop atrau més Erasmus; una qualitat de vida que compensava haver d’aixecar-se aviat per agafar el tren i anar a treballar a Barcelona... Només faltava que Marc Gasol decidís que part dels diners que va guanyar a l’NBA els havia d’invertir a Girona i que Míchel demostrés que aquí som tan oberts que un entrenador de futbol de Vallecas pot aprendre català en quatre dies.

A Girona som tots tan ben parits que cal repetir-ho i, sobretot, penjar-ho a les xarxes socials. Com estan fent els polítics locals, tant els que manen com els que voldrien ocupar el seu lloc, des del passat diumenge. Ara una selfie amb Gasol per aquí, ara una amb Stuani... Durant la recepció, devia haver-hi més cops de colze dins de l’Ajuntament que a baix en una plaça del Vi plena de gom a gom. Però, més enllà dels selfies i de les mostres d’orgull gironí a les xarxes, estaria bé sentir alguna proposta perquè els lloguers no es continuïn enfilant i enfilant. O perquè tenir plaça en una escola de bressol pública sigui més complicat que tenir premi a la loteria, perquè la creixent diferència socioeconòmica siguin palpables només amb un passeig, perquè la gent no tingui sempre la percepció que la ciutat està bruta, perquè Càritas i el Banc dels Aliments no atrapin la feina, perquè els articulistes puguin deixar d’inflar (més) l’ego de l’exalcalde Nadal escrivint que a la ciutat amb prou feines s’ha ideat cap projecte públic realment transformador des de la seva marxa fa ja dues dècades. En altres paraules, sentir una proposta de cap a on es vol portar aquesta ciutat de la qual tothom parla.