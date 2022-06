El meu fill de 20 anys va aprovar la part teòrica per a treure’s el carnet de conduir després de les avaluacions de Setmana Santa a la universitat. Quina ha estat la nostra sorpresa quan a l’autoescola de Figueres li diuen que no pot començar les pràctiques de circulació fins al mes de novembre! Un estiu més pendent que la família et vagi portant i recollint als llocs on no hi ha transport públic! En conversa mantinguda amb el personal de l’autoescola li diuen que el problema no és d’ells sinó de la Prefectura Provincial de Trànsit, que a finals de juny encara estan aplicant protocols covid, de manera que fan els exàmens d’un en un, airegen el cotxe una estona, i després agafen al/la següent. Aquest fet, afegit a la manca d’examinadors i a que el mes d’agost no es fan exàmens pràctics, ha provocat un embut enorme que ha dilatat l’obtenció del permís de conduir fins a uns límits que considero inacceptables. Em diuen que les autoescoles han exposat aquesta problemàtica, però que ara per ara està lluny de resoldre’s... En el cas concret de la província de Girona, em diuen que la majoria dels examinadors titulats no hi volen venir voluntàriament, cronificant el dret a conduir de la nostra joventut.