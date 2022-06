Una tarda de sega

Escric en una tarda de dissabte de juny on la meitat dels camps encara estan per segar i l’altre meitat ja tenen les bales de palla rodones, precioses, com fites i penyores del començament de l’estiu. Escric en un dia que m’he donat de descans entre dues setmanes de molta feina. Ara mateix un colom s’ha posat a la barana del balcó. Plomatge gris i cua tirant a negre, tot ell clar i polit. He tingut prou estona per badar mirant-lo, per trobar el color dels plomatge. Ara ha aixecat el vol. Els ocells canten. Un veí ha decidit pujar una mica una música no gaire plaent per aquest entorn esplèndid, però el vent suau quasi tapa la bafarada de música remota. Dues setmanes de molta feina, fins el punt que no he fet festa per Sant Joan. Vam fer la revetlla de Sant Joan a Madrid, a casa de EJ, amb una agradable comunitat de catalans a la capital. Nit màgica també allí. He passat onze nits de Sant Joan seguides a Estrasburg perquè sempre s’esqueia que hi havia sessió plenària del Consell d’Europa. I mai me les vaig perdre. Allí hi vaig aprendre molt i vaig conèixer persones que formen part de la meva nova vida privada. La vetllada del 23 va ser molt agradable. L’amfitrió, assegut en la seva butaca, va escoltar més que parlar. Tots vam parlar, va fluir coneixement i notícies, idees grans i petites anècdotes, rumors i certeses. Vam menjar coca i vam brindar amb cava català des d’un àtic del centre de Madrid, poca broma. Divendres va ser de feina mentre els amics enviaven fotos de platja o l’Instagram emetia amb efectes de 24h els petards de la nit anterior. Un cop assegut, amb temps, al tren de les 5 i 20 minuts de la tarda, de tornada cap a casa, va començar una pèrdua de temps de dues hores. Uns joves alegres i inconscients del vagó 8 van activar vàries vegades l’alarma d’aturada del tren, abans que sortís de l’estació. Quan van prendre consciència del que havien fet i les seves possibles conseqüències, van intentar sortir. Les portes del tren bloquejades. Dues hores sense poder sortir, alguns passatgers amb angoixa per les portes tancades. Quan el tren va arribar a l’estació de Sants, una vintena de policies esperava el tren. Els responsables van ser detinguts. La tripulació anava de dos en dos per evitar ser agredida per les ànimes irritades –poc o molt totes. Al cap de poca estona després de posar els peus a l’andana, els passatgers vam rebre un correu comunicant el reemborsament del 100% del preu del tiquet. No és cap heroïcitat, només les normes de retorn en cas d’un retard superior als 90 minuts. En l’espera vaig tenir temps de corregir els exàmens de la segona convocatòria de l’assignatura de segon semestre de Relacions Internacionals. Dos aprovats, un suspès i un no presentat. He acabat un curs que m’ha portat feina preparant les classes i molta gratificació en les classes i la relació amb uns alumnes entregats a les relacions internacionals. Un cop enllestits els exàmens, he pensat que havia de fer una cosa per no rodolar pel naufragi de consultar el mòbil i mirar coses que objectivament són menys útils que mirar un programa d’entreteniment. He detectat un seient lliure unes quantes files més enrere, lluny de l’animada conversa de les quatre joves en viatge d’acomiadament de soltera d’una d’elles–si he de fer cas a la corona de plàstic i a l’animada conversa pujada de to que arriba a les meves orelles. També vull evitar la cantarella de la criatura de darrera i la mare que enlloc de parlar-li li fot un crit rera altre. En el nou seient provisional obro el llibre que vaig comprar dilluns: Trena a Maratea, de Vicenç Villatoro. Un petit i agradable llibre d’unes 125 pàgines que parla de la vida i el viatge cap a la mort, de la distància i l’oblit dels mons que no ens agraden, del retorn al lloc on vam néixer quan s’ensuma el final del trajecte....de bon passar. Agradable. I la sensació de felicitat de poder començar i acabar un llibre en una mateixa setmana en aquests temps que continuem llegint molt però de manera diferent. Fa molt que no parlo amb en Villatoro. Abans ens fèiem molt, li he llegit coses molt bones. Ara no coincidim i podria ser, pel que he escoltat, que no veiem les coses del tot iguals en el tema que ha travessat les nostres vides els últims deu anys. Però això és una suposició. El llibre ha valgut la pena.

Repasso la setmana: se’m confonen les converses i qui m’ha dit què. Me’n refio massa de la memòria i hauria d’escriure més la vida viscuda. La memòria em funciona pel treball però s’evapora pels pensaments abstractes, la qual cosa vol dir que estic lluny de la rutina. En vull més de rutina –quelcom molt estrany en la meva vida– i per això hem pres algunes decisions en vistes al setembre. Una d’elles evitar els hotels i tenir un lloc fixe on viure quan estiguem a les capitals. Fatiga d’hotels, que ja és dir, fatiga de col·lecció de sabons i xampús d’hotel, que ja és dir. Escollir un pis per llogar és un acte frenètic, que em posa mig malalt. Les opcions entren i surten per hores, les decisions no es poden prendre de manera pausada. Amb un somriure als llavis, no te’n perdonen ni una i volen treure suc fins a l’últim euro. No hi ha preus d’amic ni espera d’un mes o dos. Mercat salvatge com pocs. Acabo el dia amb el cap com un timbal. M’empipa haver de prendre dacions amb empentes. Ja veurem. En tot cas, una vida més rutinària i un lloc fixe on deixar la roba, els llibres, un despertar-se sabent que cada dia veuràs la mateixa paret. En èpoques de la pandèmia el preu dels hotels era molt barat, havia arribat a dormir en grans hotels per preu molt raonable. Ara el frenesí turístic s’ha disparat –tots volem tornar a ser una mica turistes, sortir, fugir per tornar– i els preus en alguns casos són assumibles. La vida ondulant de l’algoritme. Viurem així, no pas d’una altra manera.

Conversa amb P: cada any una família espanyola –composta per tres persones de mitjana– proporciona informació a les xarxes socials per valor de 20.000 euros. Ho han llegit bé: els «acceptar» que donem a les pantalles és informació sobre el nostre quefer que es posa al mercat i que per unitat familiar es ven a raó de 20.000 per família. Comptant que alguns avis quasi no naveguen i que algunes criatures –afortunadament– encara són éssers lliures de la pantalla. La digitalització ens ha fet la vida més fàcil en molts aspectes i s’ha d’agrair però també existeixen uns drets dels ciutadans digitals que s’han de protegir. Acabo aquestes ratlles d’una tarda de sega. L’única feina que vull fer el dia d’avui. La resta ha estat i serà vagar en les coses que em plauen sense gaire planificació ni el rellotge aprop. Per tornar a la tasca, a vegades cal esponjar el cervell i deixar fer al cos. Bona entrada a l’estiu.