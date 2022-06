Davant la greu crisi en l’abastament d’aliments, especialment de blat, que a nivell mundial ha provocat la guerra d’Ucraïna, la decisió de l’Índia de prohibir les exportacions de blat ha afegit una nova alarma mundial a la situació bèl·lica a Ucraïna, que ja amenaçava amb el desproveïment de cereals, fins al punt que s’adverteix del perill d’una crisi alimentària global. Uns dies abans d’aquesta decisió, el primer ministre indi, Narendra Modi, havia assegurat que el seu país estava preparat per alimentar el món, com ha fet cada cop que la humanitat s’ha vist amenaçada de gana.

La primera conseqüència d’aquest anunci ha estat la immediata pujada rècord del preu del blat als mercats mundials, que ja havia augmentat un quaranta per cent. Com a explicació, les autoritats índies han al·legat la necessitat peremptòria de frenar la inflació, així com l’especulació sobre els preus d’aquest cereal, al temps que perilli l’abastament intern.