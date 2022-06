Arriba l’estiu i amb ell l’esperit de l’aventura, aquest impuls que ens porta a intentar fer-ho tot i voler descobrir llocs impressionants. Arribar a indrets desconeguts, viatjar per carreteres increïbles i explorar nous destins. Això és l’estiu... Quan miro el calendari i veig l’arribava de les vacances per mi, l’estiu aterra i ho fa quan els carrers s’omplen de sandàlies, però.... quan se’n va, ho fa així; les piscines s’omplen de fulles i no queden festivals d’estiu, quan necessitem una jaqueta i diem adéu en els nostres amors d’estiu. Ai els amors d’estiu! Quina màgia la d’aquestes nits al costat de la platja que ens omplen els llavis de promeses. L’encant d’aquests amors és que tenen data de caducitat i potser per això mateix tot és més intens, perquè en les vacances les nits són més llargues.