Els punts negres de l’accessibilitat

Catorze entitats gironines com Mifas o Multicapacitats han signat una aliança històrica per reclamar millores en l’accessibilitat de la ciutat. Denuncien que la partida del pressupost de l’Ajuntament dedicada a aquest concepte ha patit una «davallada escandalosa» i recorden, que mai és sobrer, que aconseguir que tota la ciutadania accedeixi als espais públics «no és una qüestió de voluntat ni de caritat», sinó que és un dret i l’administració té la responsabilitat de garantir-lo. Començaran per elaborar un llistat de punts negres on cal una actuació urgent, barri a barri, i un concurs de fotos perquè la ciutadania detecti zones de difícil accés.

Aquí va la meva fotografia: els ponts que connecten amb el Barri Vell, perquè entre el Pont de Pedra i el de Sant Fèlix, no n’hi ha ni un d’adaptat. L’única rampa, al pont de Sant Agustí, és tan pronunciada que un cartell ja alerta que no és apta per als cotxets, que serien uns altres beneficiats d’una Girona accessible. Conscienciar és bàsic, perquè sovint no te n’adones fins que no ho necessites, i les millores urbanístiques són clau, però també les cíviques, perquè els vehicles aturats un momentet de res davant d’un pas de vianants rebaixats que impedeixen el pas són una constant i evitar-ho és cosa de tots i no computa en el pressupost.