La Xina està diversificant els àmbits d’aplicació del deep learning, un sistema que permet entrenar ordinadors perquè facin tasques com les que realitzen els éssers humans, com ara el reconeixement de la parla, la identificació d'imatges o la formulació de prediccions. La previsió és que, al gegant asiàtic, l'aprenentatge profund s'estengui per les grans empreses a la seva màxima escala. La innovació propiciarà que el cost d'aquesta tecnologia, una de les més rellevants de la quarta revolució industrial, es vagi reduint, un factor que n'afavorirà l'adopció. Al machine learning, els operadors humans han d'extreure característiques de les dades d'entrada, però els models emprats pel deep learning ja inclouen aquesta potencialitat. Els emprenedors xinesos volen que es pugui pagar a una botiga simplement mitjançant la cara del comprador. De moment, un dels usos més habituals és la identificació per motius de seguretat. No obstant això, a la potència oriental, hi ha un pla per vincular aquest avenç, també relacionat amb la intel·ligència artificial, amb la computació quàntica, la computació científica i les ciències de la vida. El Govern xinès dona suport a aquest moviment, ja que ha incorporat aquest marc al catorzè pla quinquennal, que va del 2021 al 2025.