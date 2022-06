Equitat, feminisme i escola

Els vídeos del departament d’Educació justificant l’avançament del curs escolar m’han semblat de vergonya aliena. No només pel seu anacronisme -de veritat que algú creu que actuament els nanos passen dos mesos sense veure els seus amics o sense tenir notícies del seu crush adolescent?-, sinó per la banalització que fa de conceptes com «equitat social» o «transformació feminista».

Dubto molt que començar el 5 de setembre, més enllà de dificultar la tasca dels mestres, tingui algun efecte en la «millora de l’aprentatge», tal com diu Educació, i més tenint en compte que els últims dies de juny ja han estat insuportables per la calor a les aules. No crec que a principis de setembre la cosa sigui massa diferent. Tampoc crec que començar set dies millori substancialment la «conciliació familiar» -no tothom pot fer vacances a l’agost, i bona part del sector turístic estirava els primers dies de setembre-, però el que més em molesta és que es parli «d’equitat social» i «transformació feminista», dos conceptes imprescindibles però que, en aquest context, no són més que un eslògan. Per aconseguir una veritable equitat i transformació feminista calen mesures molt més contundents que començar una setmana abans l’escola, però d’aquestes encara no se’n parla.