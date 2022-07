Per qüestions de convalidació, el meu net necessitava compulsar una fotocòpia del seu DNI i jo sempre havia entès que qualsevol organisme oficial era competent per fer-ho. Però, sorprenentment, l’Ajuntament de Sarrià de Ter va refusar aquest servei al veí del seu poble dient-li que no ho podien fer. Davant d’aquesta resposta vaig trucar a les oficines municipals per preguntar-ho, pensant que el meu net no s’hauria sabut explicar o que potser no ho havia demanat amb el suficient respecte, però no, la resposta va ser que tenien ordres de la superioritat de no fer aquest servei. Enfront d’aquesta explicació se’m va ocórrer comentar que així doncs, hauria d’anar a la notaria per fer aquesta compulsa, amb la corresponent molèstia i despesa que això suposa. La funcionària de torn em va contestar que era obvi el meu comentari i que tot i sentir-ho molt no li podia fer la compulsa, malgrat les ganes de complaure’l.

Davant d’aquesta negativa vaig trucar a un altre ajuntament per si m’ho podien fer, encara que no en fos veí. Molt amablement em varen contestar que no hi havia cap problema i amb tota cordialitat m’ho varen resoldre. Llavors, la meva pregunta seria: de què serveix als ciutadans un servei públic municipal?