Europa i els drets humans

Que la humanitat en el seu conjunt però sobretot en el món occidental i especialment a Europa, ha avançat en drets i llibertats, és una cosa comprovable. Avui en el món occidental, per posar només uns exemples, ningú discuteix el dret de vot de les dones (només fa un segle que es va introduir a Espanya), el dret a decidir sobre la natalitat o la inclinació sexual, o el dret a sindicar-se. Però aquests drets que semblen consolidats necessiten ser cuidats, no són drets per sempre. Aquests dies en tenim dos exemples fefaents. El primer és l’abolició del dret a l’avortament als EUA conseqüència de la sentència d’un tribunal suprem escorat a la dreta després de Trump. Ara seran els estats els que decidiran si es pot avortar o no i, com sempre, serà el diner el que permetrà a una dona d’un estat antiavortista exercir aquest dret desplaçant-se a un estat en què l’avortament sigui legal. El segon és el dret de sindicació. Grans companyies com Amazon i algunes empreses de plataformes rebutgen el dret dels treballadors a sindicar-se i a reconèixer els seus representants com a interlocutors. No fa gaire vaig llegir que alguna d’aquestes companyies havia infiltrat falsos treballadors per fer descarrilar els intents de sindicar-se. Retornem als esquirols de principis del segle passat pagats pels patrons.

Una diferència important entre la situació present i la de fa un segle és que avui moltes d’aquestes lluites, tot i que les manifestacions al carrer tenen la seva importància, es lliuren als tribunals perquè durant aquests anys s’han establert regles, lleis, que defensen aquests drets. Per revocar-los calen sentències judicials i per defensar-los es poden invocar les lleis existents. Els contraris a l’avortament han apel·lat al Tribunal Suprem. Els que volen sindicar-se han defensat el seu dret davant dels tribunals com en el cas dels treballadors de plataformes, els «riders», que les empreses contractaven com a autònoms però els tribunals els van declarar treballadors de ple dret («falsos autònoms»).

A Espanya el Suprem i el constitucional tenen sobre la taula recursos sobre avortament, mesures durant la pandèmia o els indults als independentistes condemnats pel procés, per citar casos coneguts. D’aquí la importància de quina és la composició d’aquests tribunals perquè el que veiem darrerament és que moltes de les decisions es prenen per majories ajustades que poden variar depenent de qui forma part dels mateixos. Al suprem dels EUA, la decisió sobre l’avortament s’ha pres per 5 contra 4, és a dir, per majoria simple però ajustadíssima.

Als EUA, Trump va demanar a Obama que no nomenés un membre de la cort suprema en l’interregne de canvi de poder i Obama no ho va fer però Trump, amb el menyspreu de la paraula que el caracteritza, sí que va nomenar un jutge (que ara ha sigut decisiu en la sentència sobre l’avortament) abans de veure’s obligat a cedir el poder a Biden. A Espanya el PP ha bloquejat la renovació de l’òrgan de govern dels jutges, el CGPJ, i del Tribunal Constitucional. Primer Casado i ara Feijóo no han volgut pactar la renovació. Que jo sàpiga, fins a tres cops hi ha hagut negociacions avançades. La primera es va frustrar per la filtració d’un senador popular i les altres no se sap ben bé per què però sempre s’ha trobat una excusa per no renovar els òrgans, per no complir el mandat constitucional. Sense innocència ens podem preguntar per què el PP bloqueja o posa condicions difícils d’assumir a la renovació. Potser estic equivocat però crec que la resposta és senzilla, mentre es mantenen els membres actuals (entre ells els caducats) els conservadors tenen unes majories que perdrien si es fa la renovació amb les regles vigents a dia d’avui. Els òrgans renovats reflectirien la majoria que hi ha a la cambra dels diputats i el PP prefereix «mantenir», encara que sigui saltant-se la Constitució, la majoria conservadora.

Amb les crisis actuals i la guerra s’estan deteriorant les condicions de vida dels ciutadans a la UE, a Espanya i a Catalunya. Fa bé el govern d’intentar protegir els més vulnerables. La música del decret aprovat aquesta setmana sona bé, les mesures semblen raonables, veurem qui es mulla per aconseguir convalidar-lo al Congrés i, sobre tot esperem veure si els efectes són els esperats. També s’ha enunciat que s’establirà un impost als beneficis de les empreses elèctriques i petrolieres. Encertadament el President va demanar que tots intentéssim ajudar i, si algú ha tingut beneficis extraordinaris, sembla lògic, que aporti part d’aquests beneficis. Veurem com es materialitza.

La guerra (i el canvi climàtic) també porta a un deteriorament de la pobresa a molts països. Per intentar pal·liar-ho el govern acaba d’anunciar un pla conjunt amb Polònia, Luxemburg i França per aconseguir desbloquejar part dels cereals que la guerra manté retinguts a Ucraïna. Si aquests cereals no arriben a molts països, en particular a l’Àfrica pobre, la fam pot augmentar de forma important. I això també té a veure amb les migracions perquè la fam comporta un augment de les onades migratòries i la política migratòria europea deixa molt a desitjar. Aquests dies hem tornat a veure imatges que no voldríem veure mai de com la policia marroquina (i l’espanyola) ha tractat els immigrants que volien saltar la tanca per entrar a Melilla. Europa continua deixant la política migratòria en mans de països no democràtics (com és en aquest cas el Marroc o ho fou Turquia per la immigració d’Iraq) a canvi de quantioses subvencions. La defensa dels valors europeus que va funcionar bé en el cas d’Ucraïna (ajudant al país i als desplaçats) no pot amagar una política migratòria que no respecta els drets humans i que necessita una revisió urgent. Quan les imatges impacten cridem però quan aquestes s’amaguen o desapareixen, tanquem els ulls. Necessitem tenir una política exterior, de defensa i migracions europea, serem capaços d’acordar-la?