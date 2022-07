La tele diu que hi ha molta inflació

Abans de sortir va engegar la tele per saber quin temps feia al carrer. Absurd? N’hi havia prou amb treure el cap per la finestra per saber si plovia, si queia un sol de justícia o si la ponentada aixecava remolins de pols. Però som molts els qui no ens refiem de la nostra pròpia capacitat perceptiva i busquem dades mediàtiques amb suport acadèmic. I si només fa fresca al meu carrer? (De vegades passa, i no saps què fer amb la jaqueta la resta del dia).

El mateix amb els preus. Sembla que haguem dit: abans d’anar a comprar engegaré la tele per saber si hi ha inflació. I si la tele diu que la dada de l’IPC s’ha disparat deu punts i dues dècimes, saltant la barrera psicològica dels dos dígits, llavors ens espantem, ens lamentem, ens indignem, reclamem que algú faci alguna cosa i aplaudim els experts quan denuncien que les mesures del govern són insuficients. Quins experts més llestos! Com se n’han adonat?

Des de quan necessitem l’INE per saber si els preus s’enfilen pels núvols? És que no ens hi fixem, quan anem a plaça? És que no recordem a quin preu vam comprar la mitja síndria la setmana passada i a quant ens l’han cobrat aquesta setmana? De veritat hem d’esperar el dia vint per adonar-nos que els diners cada vegada allarguen menys?

Que no parem esment als indicadors de les benzineres on s’informa del preu dels carburants? No ens en vam adonar, el dia que el número dos va encapçalar totes les xifres? Potser hem perdut la sensibilitat d’ençà que no demanem un «ompli, si us plau» seguit del «què li dec?», que al seu torn provocava un «tant s’ha apujat?». Ara anem al caixer automàtic, teclegem un import i tirem milles. Quan s’encengui el llumet de la reserva ja no recordarem el quan ni el quant de la darrer cop que van omplir el dipòsit.

La benzina ja és pels núvols i l’alimentació l’empaita dalt d’un globus, però el pont de Sant Joan no hem perdonat el col·lapse de l’autopista. Tenim fam endarrerida de passar-ho bé. Però si la tele diu que la inflació s’ha descontrolat i no li troben els frens, potser al final decidirem que plou i ens quedarem a casa.