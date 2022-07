Faig un cop de cap al sofà a l’espera que comenci el TN Migdia del diumenge i em desperto de cop veient que estan entrevistant al President. He dormit més del compte? No. És el simpàtic programa APM amb un reporter d’aquells que se suposa que són graciosos entrevistant al President de la Generalitat, a la Presidenta del Parlament i altres responsables polítics de diferents partits. Em fa un mal a les orelles terrible quan sento tractar de «tu, Pere» al president, amb una familiaritat que, per molta conya que hi hagi al programa, una televisió pública no hauria de tolerar. A can TV3 ja no saben parlar de vostè, de manera especial els dissabtes al vespre. Modernitat? Simpatia? Proximitat? Jo dec ser un carca retrògrad però em sembla que el que fa la televisió pública és carregar-se la nostra llengua i empobrir els usos de respecte que tenim, amb els tractaments de tu, de vostè o el menys emprat de vos. Molt malament pel presentador, però també pel programa, pels responsables de la tele pública, pels caps de comunicació d’aquestes autoritats i, és clar, molt malament per «en Pere i la Laura» per permetre-ho. Que llunyans són els temps del president Tarradellas, que no rebia cap home si no portava corbata.

Es pot tractar de tu i ser respectuós amb qui tens al davant, és cert, però viure en societat i mantenir una diferència de distància segons la relació o la coneixença no em sembla pas dolent. Soc dels que pensen que els mestres i professors van perdre la batalla de l’autoritat el dia que es van deixar tractar de tu. Ara, hi ha molts joves que afirmen que no saben tractar de vostè. Són ignorants? No els creieu. Negueu-los el que us demanen si no parlen de vostè i veureu com n’aprenen en cinc minuts. Aquest jovent fliparia si haguessin conegut aquells doctors universitaris que tenien el detall de dir als seus alumnes un cop assolit del darrer crèdit de la carrera: «Què li sembla si, des d’ara, ens tractem de tu?».

Es podrà dir que al món anglosaxó no fan diferència entre el tu i el vostè, que tracten tothom de you. Certament, però en context de la conversa, qualsevol persona educada marca bé el nivell de distància i respecte. A França, on el tuteig indica molta intimitat, està creixent l’ús de tu en l’ambient laboral, però és poc usual. No recomano que tractin de tu a un francès. Segurament li diran On n’a pas élevé les cochons ensemble! (no hem criat els porcs junts). Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.