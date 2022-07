Una maniobra gens nova la de cercar confidents per part de les forces policials. No hi ha dia que algun ciutadà d’ideologia diferenciada no sigui la presa dels poders fàctics. Són coneixedors del que poden obtenir per intentar contactar amb un ésser posat en afers polítics i pretendre treure’n una informació amb la finalitat d’assegurar-se una feina bruta de confidencialitat imprevisible als teus ideals. Intenten fer-te un comunicador per aportar dates i moviments del teu propi entorn, mitjançant una estratègia de mentides preconcebudes que et poden portar a que tu t’interessis per l’oferiment de recolzar-te en les perspectives d’assolir feines i llocs laborals amb difícil accés d’aconseguir.

La seva estratègia gira, com no, en saber el que cerques i la problemàtica per tirar endavant en el que aspires per a la teva vida professional. Aquests falsos Villarejos intenten persuadir-te del fàcil que resulta, si tu vols col·laborar en assenyalar els moviments independentistes del teu sentit polític. Aquesta carta que juguen de captació és substancialment perillosa, atès que les promeses d’ajut per entrar a cobrir una plaça en cossos del teu interès. Ho tindràs més fàcil amb la seva acreditació. Per això, hem de ser conseqüents i estar alertats d’aquests grups infiltrats a les nostres vides i defugir del que en aparença són inofensius i una solució fàcil. Obrim, doncs, el ulls i vigilem les propostes enganyoses de la captació de confidencialitat estèril.