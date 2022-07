A la part boscosa de la població de Celrà hi ha el Bosc de les Escultures de Joan Carolà. Sorprenen perquè estan integrades en el camí per on passen tots aquells que van a gaudir de la naturalesa i la tranquil·litat. Són escultures amagades entre la verdor vegetal i que et van donant sorpreses quan de sobte les descobreixes. Amb un estil escultòric ben particular, però entenedor, ha decorat el camí de figures simbòliques o filosòfiques, d’instruments de música, de sirenes, de sols i d’altres formes mig imaginades o somiades. Pintades d’un color que queden perfectament com si fossin nascudes allà mateix, alegren el camí a qui el fa. Visita recomanada per a totes les edats, però justament els més menuts de la casa són aquells que les veuran i gaudiran amb més alegria.