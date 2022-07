No fa ni tres mesos que soc a Catalunya, després de gairebé cinc anys vivint a l’estranger. Concretament, a Bogotà (Colòmbia). Avui, tinc visita al dentista. Senyor afable, simpàtic i proper. Aquest cop, ha canviat el «trempat» per un «bentornat». La nostra relació va canviar substancialment el dia en què em va preguntar si jo era creient. En saber que no ho era, va oferir les seves pregàries per intentar ajudar-me a recuperar-me d’una malaltia per la qual jo passava aleshores. Estic convençut que la seva voluntat va tenir el seu efecte. Entre d’altres, avui dia, l’aprecio més que abans.

En començar amb el tractament dental, el doctor m’ha preguntat per la situació del país, i si considerava. Segons m’ha explicat, anys enrere, ell havia visitat la República Dominicana. He notat, en la seva curiositat, el tarannà d’aquells qui hem viatjat a llatinoamèrica i n’hem tornat fascinats. Hem parlat del recent procés electoral a Colòmbia i de com, per primera vegada a la història, en breu governarà un president d’esquerres. En aquest punt, he intentat resumir-li què vol dir això per a un país que, durant més de cinquanta anys, ha patit una guerra interna (segur que sense èxit, degut a la complexitat de la tasca i, evidentment, la ignorància de qui no l’ha patit en la seva pròpia pell). Per acabar, hem comentat la importància que creiem té que, en aquests moments, els líders opositors al pròxim govern progressista estiguin acompanyant al futur president en reunions que, aparentment, busquen apropar posicions totalment enfrontades històricament. Amb el doctor vaig aprendre a interpretar el dogma del tracte als altres com t’agradaria que et tractessin a tu, més enllà de les meves creences personals. La tornada de l’himne de Colòmbia diu, en una de les seves frases més cèlebres «¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal!». Tant de bo els valors de la pau, la cordialitat, i la disposició a dialogar esdevinguin immarcescible, perennes, i de joia immortals, més enllà de les decisions ideològiques i polítiques de tots i cadascun dels líders polítics colombians.