Integristes catòlics

Una manifestació a Madrid el 26 de juny passat va congregar els adversaris més bel·ligerants amb la reforma de la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, coneguda com la llei del dret a l’avortament. També protestaven contra la llei de l’eutanàsia.

A la concentració van assistir-hi NEOS (lletres inicials dels quatre punts cardinals), «una alternativa cultural basada en fonaments cristians», impulsada per l’exministre d’Interior del PP Jaime Mayor Oreja, l’Asamblea por la Vida, la Plataforma Cada Vida Importa, la Federación Española de Asociaciones o el Foro Español de la Familia, entre nombroses organitzacions que secunden l’ideari de la ultradreta política.

Catalunya no és aliena a aquest corrent de conservadorisme retrògrad que representa, entre altres, l’associació E-Cristians i el diari digital Fòrum Libertas, amb el lideratge de Josep Miró i Ardèvol, exconseller d’Agricultura de la Generalitat del 1984 al 1989.

Aquest personatge, com a coordinador de l’Assemblea per la Vida, va intervenir en la marxa de Madrid amb un discurs apocalíptic per preguntar-se «quina llibertat és aquesta que et dona a triar entre patir o morir per l’eutanàsia?».

No és estrany que l’activitat d’aquest antic polític convergent hagi revifat l’integrisme catòlic pràcticament residual en la comunitat religiosa catalana.

Ara bé, aquest moviment no és un anacronisme sinó que reviu creences ancestrals plasmades en els seus programes on es troben propostes sobre la fidelitat conjugal, l’endarreriment de les primeres relacions sexuals i la necessitat d’acabar amb la promiscuïtat. Exerceixen l’apostolat a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials per promoure el clericalisme, que propaga la intromissió del catòlic militant en els afers polítics, l’ensenyament, la recerca científica i l’àmbit privat dels ciutadans.

Fins aquí res de nou sota la capa del sol. Són els mateixos de sempre que tenen tot el dret a expressar la seva idea reaccionària de la societat, però amb respecte i tolerància amb els drets de la gent que no pensa com ells.

De fet, el moviment encarna els valors que predica la cúpula de l’església espanyola: antiavortisme, contra els drets del col·lectiu LGBTI, oposició als anticonceptius, defensa del matrimoni etern, de la família tradicional i de parir tants fills com Déu enviï. L’integrisme catòlic no admet mitges tintes ni matisos en la croada contra la democràcia liberal decadent i a favor de preservar els valors catòlics en la societat catalana. Imbuïts pel fanatisme postulen un retorn a la vella cristiandat amb una intransigència ferotge enfront els qui no volen combregar amb rodes de molí.

Que el seu Déu els faci caure del cavall!