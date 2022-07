Si fa tan sols tres dies es parlava de la possibilitat del tancament, de les sales del cinema Albèniz, parlant-ne com una presumpta possibilitat, aquest primer dia de juliol malauradament s’acaba de convertir en una trista realitat. I el més trist, encara, és de la manera com ho han comunicat els seus propietaris. Limitant-se a penjar un simple cartell, donant les gràcies als clients i amics, però clar! Al nostre humil entendre, als ciutadans que ens l’hem sentit com un xic nostre, ens resulta del tot insuficient.

Si quan es tanca una botiga, d’aquelles antigues i tradicionals s’anuncia amb suficient antelació, per tal que els clients se’n puguin acomiadar; en el cas de l’Albèniz, per les sales i butaques del qual hi hem passat milers, per a no dir milions, de gironins de totes les edats, així com gent d’altres indrets, en el decurs d’aquests gairebé cent anys, pensem que per les seves especials connotacions, culturals i lúdiques, mereix fer-li un sentit comiat, talment com ho té ben merescut, agraint-li les bones estones que ens ha fet passar.

Sortosament, sembla que uns reconeguts cinèfils locals estan preparant un documental, on s’hi explicarà la història del preuat local ; que es veurà correspost amb l’agraïment de la majoria ciutadana, com a símbol de comiat i alhora com a sentit record. Esperem delerosos poder-lo veure acabat.

És el nostre parer.