Estarà molt bé que l’Ajuntament de Girona torni a posar autobusos que vagin del centre cap a Montilivi els dies de partit de futbol. És una mesura que pot ajudar a disminuir el nombre de vehicles en moviment a la ciutat. I estarà encara millor si són a un preu prou econòmic. El dubte és perquè només s’habilitarà en aquest acte massiu i només serà a un preu raonable en aquest esdeveniment? No està de més recordar que el preu del transport públic a Girona està a la part més alta del llistat de preus de les capitals de l’Estat.

Estarà molt bé que l’Ajuntament de Girona posi un aparcament dissuasiu a l’espai lliure que ocupava el Centre Verd. Pot ajudar a reduir el número de vehicles que entrin a la ciutat des de fora. Però és només un aparcament. I és només des de la zona sud de la ciutat. I no serà de dimensions prou importants com per absorbir un número prou gran de vehicles com perquè es noti cap efecte a l’interior de la ciutat.

Possibilitar la utilització d’autobusos a un preu raonable i aparcaments als afores per evitar l’entrada de vehicles al casc urbà són bones mesures. Però, de moment, a Girona, com arreu, són escasses. O comencem a córrer aplicant mesures de mobilitat a tort i dret per deslliurar-se dels cotxes o les dues iniciatives quedaran ofegades.