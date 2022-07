Una mostra de la salut del nostre poble és la tristor que desprèn un flamant i costós nou carrer Ample. Frustració sentida quan passegem l’emblemàtic espai. Vida de poble inexistent, mirades apagades, poques converses. Reforma costosa, si valorem els esforços fiscals als que hem contribuït i el servei que dona actualment. Comerços ferits greus, dificultats per tirar endavant. La única mostra de vida és l’aportada per la immigració del Magreb. Els nous veïns que surten a parar la fresca tal com els nostres pares i avis feien, però ara ho fan tot sols. No és una crítica cap a aquestes persones per ocupar nous i flamants espais públics sinó únicament un anàlisi d’una realitat que mereix d’entomar mesures dinamitzadores. El comerç precisa d’ajuda del consistori, mancat de coratge. El comerç és vertebrador, són les venes per on circulem diàriament, transmissor de somriures, de penes. S’ha d’afrontar el repte de la globalització des d’un punt de vista local, s’ha de tornar al comerç local tots els esforços que aquest ha realitzat tot sol. S’ha de reconduir l’espai emblemàtic, enriquir-lo i manca de voluntat creativa. Em pregunto, l’ajuntament mostrarà el coratge necessari?