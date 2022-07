El dia 7 de juny sol·licitem baixar la potència del comptador de l’ascensor a 5 kw (equivocadament) i s’executa el dia 10/06, i ens adonem que l’han baixat perquè sens queda l’ascensor penjat amb una persona a dins. Immediatament, dia 11/06 i després de descartar avaria de l’ascensor, truquem a la companyia Naturgy per desestimar aquesta baixada i perquè la deixin com estava. Portem ja 25 dies que no la pugen i estem sense ascensor, tenint persones grans a l’últim pis i nens petits (alçada d’un 6è). Naturgy (comercialitzadora) i Endesa (distribuïdora) es van passant la pilota sense donar-nos cap solució ni via telefònica ni presencial. Una vergonya! Per baixar-la 3 dies, i per pujar-la encara estem esperant després de 25 dies. Sentim impotència, indefensió, desesperació i la sensació que aquest lobby té la paella pel mànec i ningú els pot tossir.