Ahir l’entitat Caixabank em va comunicar l’embargament del compte, per part de la Diputació de Girona (Recaptació Xaloc).

Vaig trucar a Xaloc i em diuen que és una multa de trànsit del municipi de Palafrugell, de l’any 2021, per una quantitat total de 730,91 €, que es desglossa de la següent manera: 200,00 € de multa, 400,00 € per no donar el nom del conductor i 130,91 € d’interessos.

La notificació de l’embargament és la primera notícia que tinc d’aquesta multa, ni Xaloc ni l’Ajuntament de Palafrugell no m’han comunicat mai l’existència d’aquesta infracció. Per tant, estic amb una indefensió flagrant com a contribuent, no sé si l’expedient ha esta tramitat correctament, però el que sé és que m’han embargat el compte i que jo no tinc cap constància d’aquesta infracció.

Jo em pregunto, cal fer un recurs, cal iniciar la via judicial amb el cost que em comportarà, o pagar i callar.

Crec que la Diputació en té que prendre nota ja que en persones vulnerables l’Administració es pot acarnissar amb ells.