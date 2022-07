Tots tenim l’obligació de fer alguna vegada una parada per valorar el nostre passat immediat, perquè la vida és un cúmul d’aventures, decisions i somnis. Aquests et porten a errors i encerts, a camins, llocs i emocions que mai hagis dit que viuràs, coneixeràs o sentiràs. Perquè de les decepcions també s’aprèn. Són els clatellots que et desperten per ser conscient que un s’ha d’esforçar molt per tirar endavant. En molts casos et demostren que la gent és complicada. Que mai et falti un somni o un projecte pel qual lluitar. Per això, seguiré creient sense perdre l’esperança, ja que cada segon que vivim és un moment nou i únic de l’univers. Un moment que mai tornarà... Si poguéssim veure el món amb els ulls d’un nen, veuríem la màgia en tot.