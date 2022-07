Inestabilitat a Calonge

Un dels primers encàrrecs que vaig rebre com a periodista de la secció local d’aquest diari va ser la cobertura d’un ple municipal a Calonge. Gairebé no tenia coneixement de la vida política d’aquell ajuntament, aleshores governat per Josep Roselló. Aquell dia, l’hoteler Manel Salvador va intentar explicar-me els entrellats de les batalles polítiques que vivia el municipi. Gràcies a les seves indicacions vaig aconseguir una crònica entenedora. El consistori calongí , amb algunes etapes de tranquil·litat, ha viscut diverses etapes de convulsió. Amb els anys hem vist regidors que canviaven de partit, pactes de govern frustrats, disputes entre edils, mocions de censura..., i massa episodis amb declaracions amb força mala llet entre els actors de la vida pública del municipi. Ahir, l’alcalde, Jordi Soler, va expulsar del govern el regidor de Cultura, Norbert Botella, que va ser clau per tirar endavant la moció de censura que el 2020 li va permetre recuperar l’alcaldia. Botella ha estat la cara visible del projecte que ha permès convertir Calonge en una «ciutat dels llibres». Sóc dels que dubta de la viabilitat d’alguna de les llibreries que hi han obert, però l’operació, com a mínim, ha estat un èxit màrqueting per l’impacte que ha tingut als mitjans. Ara venen mesos de govern en minoria i unes eleccions municipals que, esperem, portin més estabilitat.