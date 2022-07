Els abusos sexuals per submissió química s’estan convertint en una realitat. L’oci nocturn, i particularment bars, locals o discoteques, són el principal focus d’atenció, però també s’han donat casos en cites a cegues amb persones que s’havien conegut per aplicacions de cites o per xarxes socials.

Es troben diversos casos de persones que han rebut una burxada mentre es trobaven gaudint en locals d’oci. En alguns casos, els afectats han reportat símptomes com vertigen, nàusees o cefalalgia. El nou mètode de submissió per agressions sexuals es basa en injectar una substància química a les víctimes, especialment a les dones, la qual tindrà un efecte en tan sols uns minuts. Aquest mètode va tenir lloc al Regne Unit, les víctimes eren dones que s’entretenien tant a bars com locals d’oci i que van acabar drogades. Avui en dia ja no es parla només d’abocar substàncies a les begudes per inhibir i sotmetre a la víctima, sinó que s’incrementen els casos en els quals els delinqüents injecten estupefaents en xeringues mentre les víctimes estan distretes. Va començar al Regne Unit i aquesta tècnica coneguda com a «epidèmia de les burxades» es troba a Espanya. Es descobreix un cas en un pub d’Alcorcón, a Madrid, d’una dona jove que va ser víctima d’aquest nou mètode de submissió química. «Estaba de fiesta y noté un pinchazo en la pierna, a los 15/20 minutos empecé a notar que se me dormía la pierna. La sensación fue que se iba durmiendo hasta el brazo y el hombro». Si hi ha alguna sospita d’abús mitjançant submissió química és molt important acudir a urgències d’un hospital immediatament per realitzar les proves pertinents i així, doncs, iniciïn protocol.