Quan un govern està a la recerca de les infraccions lingüístiques sol passar que aquest estigui inhabilitant la cultura dels que parlem una llengua diferenciada de la que normalment parla el país en qüestió. Un problema al que de forma sistemàtica mai han acceptat i perseguit, per això comença a ser l’hora de sortir a la llum les lleis de les clavegueres de l’Estat i comencin a normalitzar els continuats errors i persecucions del català. Un emblema i segell creat pel regim franquista, i que encara avui esta en vigor i hem de considerar d’actualitat les mesures contencioses i d’atacs constants envers el poble català i la seva cultura. Un exemple en el que surten emmascarats tots els poders del mateix Estat i, com no, els polítics dretans.

En el precís moment en que es va decretar el percentatge del 15% de castellà a les escoles catalanes, instantàniament deixaven Catalunya tocada lingüísticament parlant i enfonsada. Almenys aquest era l’objectiu immediat, però ignoraven la capacitat de reacció dels nostres drets acadèmics i l’estructuració dels fonaments bàsics dels nostres pilars culturals. Una llengua no por ser trepitjada pel caprici d’uns pares radicalitzats en el castellanisme i no voler acceptar l’ensenyança de la cultura del país en el que viuen. Aquesta decisió de la justícia a imposar percentatges l’haurien d’haver evitat, per tant la mateixa justícia ha prohibit sempre que en un judici és parli en català. Un problema del qual Catalunya tenim molt a dir, i fora positiu pels tribunals que comencin a sensibilitzar aquest percentatge en la parla obligada dels catalans quan se’ns jutja en algun tribunal de Catalunya.