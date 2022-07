És una pena veure com l’ajuntament d’aquest preciós poblet costaner fa tants desastres, fent patir als qui hi viuen o el volen visitar.

No sabem per què, han tallat la carretera vella, obligant als qui viuen al Prat Xirlo a fer una gran volta amb el preu de la gasolina actual pels núvols.

Les obres de l’Avinguda Catalunya semblen les de la Seu, no sabem quan s’acabaran i estem en ple estiu. Una de les 2 dutxes de la platja el Canadell, es converteix en una gimcana perillosíssima per poder accedir-hi. El carrer Primavera, que tota la vida era de doble direcció, fa un parells d’anys també l’han convertit en un altra gimcana, et tallen un tros i has de fer revolts inexplicables, incomprensibles. En fi, Sr. Alcalde i regidors, si us plau i si estimeu una mica aquest poblet feu quelcom per arranjar aquests disbarats i faciliteu la vida als soferts contribuents. Moltes gràcies per la seva atenció.