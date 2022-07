La denúncia que fan diferents secretaris de la UGT a Girona, sobre l’espera per fer-se una prova diagnòstica que diuen que es duplica en 5 anys, publicada al Diari de Girona del 06/07/2022, vull manifestar enèrgicament que no s’ajusta del tot a la realitat. Diuen que per fer una ecografia abdominal poden tardar fins a 160 dies.

La meva Dra. de capçalera, el dia 25 de maig de 2022, va demanar-me una ecografia abdominal. Me la varen fer al Güell el dia 9 de juny de 2022. Comptats amb els dits de la mà, són 16 dies i no 160 com manifesten.

No sóc un amic de..., tampoc parent, ni fill de..., sóc un ciutadà jubilat del carrer que no li agrada que els sindicats no siguin prou curosos a l’hora d’esverar el galliner de la nostra Sanitat provocant mal estar de la ciutadania dintre dels serveis de la nostra Salut Pública.

D’acord que patim molts dies d’espera, i massa, per fer-se segons quines proves diagnòstiques, jo també, per l’edat, en sóc una víctima en altres proves, però no ho generalitzem.