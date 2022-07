La desconnexió entre elements que habitualment es troben vinculats entre sí, es dona per una forta connexió entre els pensaments de la memòria i el sentit de la identitat de la persona. Els transtorns, representen un grup de caracteritzades alteracions o fallades en la memòria que comporten una desconnexió entre els pensaments i records. Aquests, provoquen que la persona surti de la realitat de forma involuntària, causant problemes greus en el seu funcionament diari i podent tenir una durada de minuts o anys, o més encara. La seva prevalença en la població en general, es baixa. Freqüentment, apareixen davant successos i especialment davant de traumes inesperats. En aquestes situacions, la nostre ment necessita escapar-se de tot això, pel seu potent impacte emocional. Per tal de sobreviure a un fet com aquest, els humans necessiten aquesta tècnica de cos i ment, que fa que desconnectin davant aquestes determinades situacions. Exemples, podrien ser; viure una guerra, pèrdua d’un ésser estimat. Això fa, que la persona s’hagi de reconstruir en si mateixa per poder fer front a qualsevol situació quotidiana. En general, ha d’aprendre a relacionar-se en; el grup de convivència, en l’entorn familiar i laboral en el que es trobi.