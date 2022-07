Vull agrair l’ajuda rebuda en aquesta setmana que estic passant la covid. Gràcies al metge del centre privat de Torroella que em va certificar la malaltia sense cita prèvia i que després de veure el test em va dir que tot just començava i que calia que fes l’aïllament set dies. Gràcies a l’agència de viatges que aquella mateixa tarda va anul·lar el viatge que havia de fer just al dia següent. Gràcies a la veïna que va venir al pic de la nit quan li vaig dir que m’ofegava i al dia següent em va portar allò que em veia amb cor de menjar. Gràcies a totes les persones que s’han ofert a portar-me llibres, a anar a la compra o a la farmàcia. A Torroella hi ha una bona xarxa social.