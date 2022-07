«Estic trist perquè deixo la millor feina del món». Això ens deia el primer ministre anglès en el dia del seu comiat. Vull dir que per a ell, estava segur que la seva feina era la millor del món. Li respecto però no hi estic d’acord. Per a mi, la millor feina, sigui quina sigui, és aquella que has desitjat fer tota la vida i per fi quan un dia aconsegueixes poder fer-la, descobreixes que per tu, allò és el millor que et podia passar a la teva vida. He vist ferrers, carnisseres, peixaters, escultors, etc, que quan hi parles, sents la seva felicitat envers aquella activitat que fan i a més a més, he descobert que el seu producte, quan el tens a les teves mans, transmet bona energia i el gaudeixes com mai. Diuen que les energies són imaginacions de la ment humana però he comprovat com un cuiner, pot canviar la textura d’un senzill bistec, si ho cuina amb estimació. Per tant, no cal fer volar coloms de grandeses materials. Viure l’instant, val més que qualsevol somni impossible d’aconseguir. No perdeu el temps en fets inabastables!