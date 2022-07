S’ha estrenat en unes setanta sales de cinema i, tot i tenir una recaptació més aviat minsa, 26.000 euros, s’ha convertit en la novena pel·lícula més vista a l’Estat en un cap de setmana. I no, no s’ha estrenat en castellà. És la darrera entrega de la saga d’anime protagonitzada pel Detectiu Conan, Detectiu Conan: La Núvia de Halloween, que només ha arribat a la cartellera doblada al català o en versió original japonesa subtitulada, tant en català com en castellà. I malgrat tot, s’ha situat al top10 de la taquilla en el cap de setmana de l’estrena.

Bona part dels espectadors que l’han anat a veure van créixer veient les històries de Shinichi Kudo a la televisió, i molts d’altres ho continuen fent ara, perquè el petit detectiu segueix present a la graella del Canal Super 3. Si la petita pantalla és una pedrera per als espectadors, i encara més per al cinema en català en un moment en què la preocupació pel retrocés de la llengua entre les noves generacions és més que evident, no ha arribat l’hora de fer un pensament i recuperar el canal públic adreçat al públic juvenil? Els pactes nacionals per la llengua estan molt bé, però eines com la que va representar en el seu moment el 3XL també són una aposta de país.