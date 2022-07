Enyorança del Partit Comunista Italià (PCI)

Llegeixo al diario.es que la històrica seu del que va ser el poderós Partito Comunista Italiano (PCI) la convertiran en un hotel de cinc estrelles. Cal recordar que el logo del PCI era fons vermell, falç i martell i estel de cinc puntes. Cinc estrelles de l’hotel com l’estel roig de cinc puntes que significa l’internacionalisme revolucionari dels cinc continents. Estel que està present també en la bandera estelada de l’independentisme català.

Un cop es va liquidar el partit comunista més potent del món occidental s’ho van quedar grans financeres. Fins i tot ha estat la seu d’Ernst & Young i de l’Associació Bancària Italiana. Mare de Déu Senyor I!

L’hotel de luxe tindrà 8.000 metres quadrats i setanta habitacions, tot plegat gestionat per una «coneguda multinacional», diu la notícia. La remodelació compta respectar tot el que es pugui del seu antic ús, que va durar fins l’any 1991 quan el PCI va ser dissolt. Els promotors afirmen que volen preservar els emblemes comunistes, entre ells l’estel d’or de cinc puntes que està al paviment del local i el bust d’Antonio Gramsci. Mare de Déu Senyor II. I també, per si no fos poc, la bandera de la Comuna de París! Mare de Déu Senyor III.

Des d’aquest edifici van dirigir el poderós partit els mítics Palmiro Togliatti i Enrico Berlinguer. El PCI era el gran referent del comunisme català, més que cap altre al món. Era tant així que el professor universitari Josep Maria Benaul en una de les seves estades a Itàlia en va tornar amb cartells del PCI que un grup de gent del PSUC vam enganxar a les parets de la ciutat de Sabadell.

Què ha passat? L’ex primer ministre de la Democràcia Cristiana Aldo Moro, plantejava el «compromesso storico» amb el PCI que era l’avantsala de la possible entrada al govern del PCI. Moro va ser misteriosament segrestat per les obscures Brigate Rosse, va ser assassinat i el va deixar molt a prop de la seu del PCI. Molts hi veuen l’ombra de l’Operació Gladio. A Catalunya, el problema és que ha desaparegut també el PSUC, fins i tot també ICV. Per què?

El neoliberalisme ha guanyat, ha fet creure a treballadors assalariat de serveis que eren classe mitjana. Ja ningú vol tenir consciència de classe, quan les diferències de classe cada cop són més acusades. Els rics, en canvi, sí tenen consciència de classe i partits de classe. Crec que mai en la història el poble ha tingut tanta cultura i nivell d’instrucció, però mai com ara hi ha hagut tanta gent alienada de la seva situació social. Poc ens passa.