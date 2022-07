Estic completament segur que per als catalans i aragonesos, el rei més ben valorat és Jaume I (1213-1276). Avui, però, voldria portar aquí un dels aspectes menys coneguts del victoriós i aclamat rei, nascut a Perpinyà. I d’això es tracta, del seu curiós engendrament. De la mà dels cronistes de l’època Duclot i Muntaner, el seu pare Pere II «El catòlic» (1196-1213), va contraure matrimoni amb Maria de Montpeller (1204) i es va emmullerar, no per amor, per interès polític. No ens ha d’estranyar que aquell matrimoni fes aigües per tots cantons.

El rei estimava a una dama, molt guapa, que oficialment passava per amiga. En una de les seves visites a Montpeller, la reina, amb totes les precaucions possibles, va substituir a l’amiga del rei. En el llit conjugal, Pere II, encegat, però segur que feia l’amor a la seva amiga, en realitat es tractava de la seva muller. I així és va engendrar Jaume I. Pere II va morir a Muret (1213), on va perdre bous i esquetlles. Atacat per sorpresa pel seu enemic Simó de Montfort, la mort o assassinat es va produir en el curs d’una festa on sembla que el vi no es va escatimar. Almenys el traspàs es va produir entre visques i alegries! Per cert, que Jaume I molt empipat amb el bisbe de casa nostra, Fra Berenguer de Castellbisbal, li va fer tallar part de la llengua, precisament per massa llenguallarg, per revelar un secret. La història ens diu que Jaume I va tenir cinc concubines i quatre fills naturals. No sempre s’ha de pensar en la guerra! Aquí podem portar aquell eslogan… «Fes l’amor i no la guerra». Aquí li deien!