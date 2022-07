Indultar Puigdemont

Miquel Iceta ha «obert la porta», per usar el tòpic periodístic, a indultar Carles Puigdemont. Fins aquí, el titular atractiu. En la lletra menuda la cosa canvia. El que ha dit el ministre català és el següent: «Jo crec que [Puigdemont] hauria de decidir tornar i sotmetre’s a la justícia. Després, entre tots ser capaços de trobar solucions felices, com l’hem trobat amb l’indult als ja condemnats pel Suprem». Doncs no crec que a l’expresident li faci cap gràcia la perspectiva, perquè seguir les mateixes passes dels qui van quedar-se significa passar una bona temporada en presó preventiva, ser jutjat en aquella sala recarregada del Tribunal Suprem, rebre una condemna de molts anys de presó (més que els altres, perquè se’l consideraria líder màxim de la conxorxa sediciosa), començar a complir la condemna i, al cap d’un temps suficient per haver fet amics a Lledoners, rebre l’indult que li permetria abandonar la garjola però no reincorporar-se a les institucions, ja que es mantindria la inhabilitació. El que la via Iceta no considera en cap cas és que el Consell de Ministres dicti un indult preventiu que faci innecessari el judici i permeti al gironí travessar a peu la frontera del Portús entre aclamacions de les multituds que enarborarien fulls de palmera i branques d’olivera i l’acompanyarien fins a la plaça de Sant Jaume. D’altra banda, si el gironí decidís lliurar-se calculant que val més presó seguida d’indult que envellir a Waterloo, ha de tenir present que d’aquí a un any i mig, potser abans, hi ha eleccions generals, i tot fa pensar que ni Iceta ni Pedro Sánchez formaran part del govern que en surti. Les apostes són més aviat favorables a un executiu radicalment contrari tant a indultar separatistes sediciosos com a rebaixar les penes per sedició, que és una altra via apuntada per solucionar la qüestió dels exiliats. Les declaracions d’Iceta una estona abans de la reunió Vilagrà-Bolaños per «reprendre el diàleg» buscaven un efecte climàtic momentani, però no aporten cap veritable solució.