Això és el que diuen que faran a partir d’ara el Consell Executiu. O sigui que per motius de seguretat, quan es celebrin les seves reunions, serà sense aparells electrònics. Per un costat té la seva lògica perquè tots sabem les traïcions rebudes per aquests aparells pel fet de pensar diferent que una altre societat. Però clar, ara que vivim una vida a on els aparells tipus mòbils, tabletes o metavers... són imprescindibles, aquesta decisió sembla un retrocés a la modernitat. I així anem. Ja es parla del problema energètic com un fet difícil de resoldre. Tot plegat i molt ràpid, sembla que anem directa cap a una vida prehistòrica. Per un costat haurem d’anar a caçar? tallar llenya? anar a peu o amb cavall?. Quan obres el llum o cuines, tens la sensació que això no serà tan senzill d’aquí poc. Per no parlar del repetitiu problema del canvi climàtic que sembla que els culpables en siguem precisament els que tenim més cura en estalviar aigua o comprar productes de proximitat quan tots sabem que una guerra absurda ha trastocat tot l’ordre mundial. També els humans normals, en serem culpables? Una enganyifa tot plegat! o com deia aquell: se’ls hi veu el plomall!