Si té calor, begui aigua fresca

Fa algunes setmanes el Departament d’Educació va rebre un allau de crítiques per una controvertida campanya publicitària sobre l’avançament del curs escolar. «Quina emoció quan tornes a veure la persona que t’agrada després de tot l’estiu», era una de les perles argumentals que es feien servir per engrescar estudiants i professors de cara al retorn a les aules el 5 de setembre.

En plena onada de calor, el Govern ens segueix prenent el pèl. Ara, amb els consells que promou per combatre-la des dels departaments d’Interior i Treball. Preparint-se perquè ja se’ls ha acabat patir les altes temperatures amb el que ens proposen: «Beveu aigua fresca de manera regular»; «durant el dia tanqueu les persianes i estigueu-vos a les habitacions més fresques»; «porteu una gorra o un barret»; «eviteu sortir a les hores de més calor», i a la feina «horaris i torns adaptats, aigua per evitar la deshidratació i pauses freqüents a zones de descans fresques i amb ombra». Com s’han quedat? Veritat que no ho haguessin dit mai?

El Govern tracta els ciutadans com si fossin criatures i ni intenta dissimular, dilapidant diners amb campanyes que no tenen cap sentit. I mentrestant, ja ho saben. Tenen calor? Molt senzill, beguin aigua ben fresqueta i ben sovint.