No tinc clar quin és l’objectiu dels polítics de molts municipis gironins disposant la recollida porta a porta de les escombraries cada dos i tres dies, en ple estiu i amb aquestes temperatures, però fer-ho així és absolutament aberrant.

Si el que volen és que tots acabem amb el síndrome de Diògenes, especialment aquelles persones que viuen en pisos petits, i que els nostres habitatges es converteixin en abocadors i femers amb pudors irrespirables al seu interior, aquesta és la millor manera d’aconseguir-ho.

I, si aquesta és la idea que tenen de la salut pública i privada i del benestar dels ciutadans en un país civilitzat en el segle XXI, potser que canviem de polítics. Perquè justificar la no recollida diària en un possible increment del cost econòmic no és excusa. Hi ha empreses privades que fan la recollida diària a un preu més que raonable.