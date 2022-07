Sents «escriure cap a dins» i la boca de l’estómac se t’omple de papallones nocturnes. El juliol tòrrid ha fos els quatre temes comptats als quals sempre recorres a l’hora d’inventar històries. El sentit del ridícul que et pensaves que tenies a ratlla et somriu de manera maliciosa, alliberat per fi del captiveri que, d’altra banda, saps que no era tant definitiu. Observes, aclaparada, el full Word en blanc i sospites que, aquesta vegada, no s’omplirà de negre, o almenys no ho farà fàcilment.

No t’ha agradat mai però decideixes fer servir la segona persona del singular i, així i tot, no el trobes prou impersonal. Però descartes el plural perquè tampoc voldries semblar una monarca absolutista de l’antic règim.

Llavors te’n recordes d’aquella tieta que, de petita, només veies a les celebracions familiars. Parla, no siguis tant vergonyosa –et deia, mirant-te amb uns ulls que simulaven un món– Ets molt alta, ja jugues a «baloncesto?». Però tu, tant estoica com els pares t’havien inculcat a ser, no arrencaves a córrer, no per no ofendre la tieta sinó perquè Nadal sempre quedava a tocar, i responies, amb la cara enrojolada, que t’agradava més llegir.

Si cal escriure cap a dins ho faràs, només es tracta de nedar i guardar la roba vorejant l’oceà. Però saps que l’exercici demana que t’hi submergeixis. Observes l’aigua negra i la trobes profunda i plena de peixos amb els quals encara no vols enfrontar-te. Així que, de moment, et conformes a pujar a la barca petita i estrenys les dents cada vegada que albires una onada. Almenys ja has posat fil a l’agulla.