Els anuncis de les màquines

La creativitat és fonamental en publicitat. I també ho és la intel·ligència artificial. Tot i això, la funció d’aquesta tecnologia s’ha limitat tradicionalment a l’anàlisi de dades i mitjans. Ara, amb sistemes més potents i eficients, la intel·ligència artificial té un paper rellevant en el procés conceptual. Així, aquesta eina es combina amb la feina humana per proporcionar solucions que, fins fa poc, les agències no havien fet servir. Per exemple, la companyia Wieden+Kennedy ja s’ha valgut aquest recurs per desenvolupar una campanya per a un dels principals anunciants del món: Nike. Un programari va contribuir a donar forma a les idees que, posteriorment, van concretar professionals de carn i ossos. El programari es va alimentar amb les estratègies i accions de màrqueting del passat. Això no obstant, aquest no és un cas extraordinari ni aïllat. Amb un modus operandi similar, l’empresa d’inversió Vanguard va personalitzar els seus anuncis i va aconseguir incrementar les conversions en un 15%. Especialistes com James Schiefer, fundador i director executiu de SCS, opinen que les agències hauran d’integrar a les seves plantilles treballadors que comprenguin la lògica de la intel·ligència artificial. Sense aquesta tecnologia, aviat resultarà complicat entendre el comportament del consumidor i descobrir quins missatges són més efectius.