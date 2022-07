Aquest govern d’extrema esquerra que patim, ha convertit aquest país en un «Sodoma i Gomorra» moral, amb les lleis infames que estan imposant.

Ara per desgràcia, el foc està arrasant el país, convertint-lo en un autèntic «Sodoma i Gomorra». Per una part el canvi climàtic, per una altra els boscos bruts, deixats i a sobre els piròmans de torn. Tot plegat culpa de l’home, que no té cura de la creació caient en el pecat «ecològic». Que Déu s’apiadi de nosaltres.