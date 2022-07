L’essència d’un poble és tot aquell que parla d’ell sense paraules, sense cultura, sense gastronomia, terra i tots aquests elements que s’uneixen en els camins naturals per donar a conèixer de forma activa un patrimoni únic. Diuen que conèixer el que un té davant en la vida ordinària és la vertadera felicitat, saber on estàs i cap on et dirigeixes. Camprodon és un dels pobles més turístics de Catalunya; quantes vegades hem escoltat, no sabem el que tenim? L’essència de la nostra terra és una experiència inoblidable. El programa dels nostres camins conté una gran varietat d’itineraris que viatgen a través de la nostra geografia i que gaudeixen dels nostres pobles més naturals i salvatges alhora; un autèntic sender amb muntanyes i rutes són infinites. Ja que les muntanyes estan senyalitzades de manera senzilla i uniforme, encara que de ben segur quan t’hi trobes, voldràs perdre-t’hi en la seva bellesa; ja ho deia Machado, no?. Al caminar es fa camí; i tu? A que esperes per fer el teu propi camí per Camprodon.

Atrapa els teus somnis i no els deixis anar fins que els vegis fets una realitat durant la visita a l’Hotel Camprodon.