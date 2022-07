Parcs eòlics des de Nova York

An intrusive energy solution». Aquest titular, acompanyat d’una bucòlica imatge de Cadaqués del reconegut fotògraf Samuel Aranda, obria aquesta setmana l’edició internacional del New York Times. L’especialista en Clima del diari nord-americà, David Gelles, es va desplaçar fins a Girona per posar sota el focus de milers de lectors d’arreu del món un tema local (la construcció d’un parc eòlic marí prop del Cap de Creus) com a exemple d’un debat mundial que s’escampa més enllà de fronteres. «El controvertit projecte és emblemàtic de l’estira-i-arronsa que hi ha a tot Europa mentre les autoritats aprenen a reduir les emissions que provoquen l’escalfament del planeta mitjançant l’eliminació gradual dels combustibles fòssils i la ràpida construcció de projectes d’energia renovable a escala comercial», escriu Gelles.

En el reportatge, el periodista nord-americà fa repetides referències a Salvador Dalí per avisar que un parc eòlic marí podria acabar «alterant fonamentalment la naturalesa d’una regió que ha canviat poc des de l’època en què Dalí caminava pels seus turons». Algú pot argumentar que la mirada de Gelles és massa idealitzada i propera a l’activisme ecologista. Però, des d’aquí, també ens hauríem de fer una pregunta. És possible que a Nova York vegin més clar que nosaltres els perills d’aprofitar la tramuntana per posar grans molins de vent davant de la costa. David Gelles dona veu a qui pensa que un parc eòlic marí «allunyaria els turistes de la pintoresca ciutat de Cadaqués i pertorbaria per sempre el seu bucòlic estil de vida». En canvi, no en dona a qui preveu que, quan aquest hivern potser no arriba prou gas rus per escalfar tot Alemanya i el cost d’encendre la calefacció es dispari a tot el continent, s’acabi veient clar que a Catalunya no s’han fet els deures en la transició cap a les energies renovables. Però, tampoc ningú pot oblidar la gran dependència que tenen les comarques gironines del turisme. Les energies renovables han d’acabar formant part del nostre futur, però més enllà de temes mediambientals, si els molins de vent acabessin allunyant els turistes de les cales de Cadaqués, dels càmpings de Sant Pere Pescador i dels hotels de Roses el problema no serà si depenem massa del gas i del petroli. Serà que molta gent no encendrà la calefacció, perquè no la podrà pagar.