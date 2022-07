Traves als jutjats gironins

Un article d’Ariadna Sala en aquest diari posava al descobert el desgavell que hi ha als jutjats gironins, alguns dels quals mantenen restriccions d’entrada més dures que les que hi ha en centres sanitaris i hospitals. Sembla que als jutges degans d’algunes ciutats gironines ja els va bé mantenir els ciutadans fora dels edificis judicials. Tots sabem que la justícia pateix una falta de mitjans alarmant, que hi ha pocs jutges de carrera que vulguin instal·lar-se a Girona, i que el nombre de casos pendents amenaça de col·lapsar alguns jutjats. Però tot això, no hauria de servir d’excusa per allunyar encara més la ciutadania de la justícia. Que un ancià cridat a declarar no pugui accedir al jutjat acompanyat pel seu fill hauria de fer caure la cara de vergonya als servidors públics que administren justícia.

Aquesta mateixa setmana, l’Audiència de Girona ha decidit celebrar a porta tancada un judici d’abusos sexuals a menors. No hem pogut escoltar les víctimes -hi ha maneres per garantir el seu anònimat i mantenir-les protegides- ni a l’acusat. Si la justícia emana del poble, la seva administració per part de jutges i magistrats s’hauria de fer amb presència de públic o de periodistes que, en exercici del dret de comunicar lliurement informació veraç, transmeten a tots els ciutadans el que passa dins la sala i en aquell procés.