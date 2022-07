La vida… és una oportunitat, aprofita-la.

La vida… és la vida, defensa-la.

No conec res més que la vida, l’únic que sé és que és meravellosa, què és una cosa que no es pot descriure, perquè si tens prou paraules per descriure la vida és que no te l’aprecies prou.

Això és el que ens vas deixar escrit Bernat, i ja són tretze anys de la teva partida.

Et donem les gràcies pel regal que ha suposat compartir la nostra vida amb tu, perquè el nostre amor per tu, i els teus records són nostres per sempre.

Sempre recordem la teva cançó, Torneu-me la Vida.

Sabem que ens retrobarem un altre cop.

T’estimem i mai t’oblidem Bernat.